Samsung'un Galaxy S26 serisinde tasarım tamamen değişebilir

17.08.2025 20:14:00
Haber Merkezi
Samsung'un Galaxy S26 serisinde tasarım değişiklikleri yapmayı planladığı iddia edildi.

Samsung'un S serisine yeni eklemeyi planladığ S26 modellerine yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı. Ortaya atılan iddialara göre S26 serisi çok daha ince bir tasarıma sahip olabilir. Bu tasarım değişikliğinde yatan en büyük gerekçe ise markaların telefonlarını artık daha ince olarak tasarlamak ve sunmak istemesi. 

X'te Kro_roe kullanıcı adına sahip bir kişi Samsung'un yeni Galaxy S26 modellerinde S25 Edge gibi ince bir tasarım tercih edilecek. Aktarılana göre 3 model oldukça ince tasarımlara sahip olacak. Bunlar ise Galaxy S26, S26 Edge ve S26 Ultra olacak.

Ancak bu üç modelin de Galaxy S25 Edge seviyesinde inceliğe ulaşacağı anlamına gelmiyor. İddia yalnızca telefonların biraz daha ince olacağını ve bunun sayede daha iyi bir tutuş sunacağının altı çiziliyor.

