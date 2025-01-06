ChatGPT Pro’nun beklenmedik popülerliği OpenAI’a zarar ettiriyor

Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:31

Güncelleme: 06.01.2025 - 16:33

OpenAI CEO'su Sam Altman, aylık 200 dolarlık ChatGPT Pro aboneliğinin şirket için kârlı olmadığını, aksine zarar ettirdiğini açıkladı. Kullanıcılar arasında büyük ilgi gören bu abonelik, şirketin mali yükünü artırdı.

CHATGPT PRO NEDİR?

OpenAI, geçtiğimiz haftalarda ChatGPT Pro aboneliğini duyurdu. Aylık 200 dolarlık abonelik, ChatGPT Plus’tan 10 kat daha pahalı olmasına rağmen yoğun ilgi gördü. Pro abonelik, gelişmiş yapay zeka modeli o1 Pro’ya erişim, sınırsız araç kullanımı ve video oluşturma özelliği gibi avantajlar sunuyor. Bu özellikler, özellikle profesyoneller ve içerik üreticileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

YOĞUN KULLANIM, MASRAFLARI ARTIRDI

ChatGPT Pro’nun popülerliği, OpenAI için beklenmedik bir mali yük oluşturdu. Altman, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

“Fiyatı belirlerken biraz kâr edebileceğimizi düşünmüştük. Ancak beklediğimizden fazla kullanım oldu ve bu, masraflarımızı artırdı.”

OpenAI’ın yapay zeka altyapısını çalıştırmak için günlük 700 bin dolara kadar çıktığı belirtilen masrafları, abonelik gelirlerini gölgede bırakıyor. Gelişmiş modeller ve yüksek donanım maliyetleri, ChatGPT Pro’nun kârlılığını olumsuz etkiliyor.

OPENAI HÂLÂ KÂR ETMİYOR

OpenAI, kuruluşundan bu yana yatırımcılardan 20 milyar dolardan fazla fon toplamış olsa da henüz kâr eden bir şirket değil. Geçtiğimiz yıl 3,7 milyar dolara karşılık 5 milyar dolar zarar ettiği tahmin ediliyor. Şirketin mevcut büyüme stratejisi, kısa vadede kâr sağlamaktan çok kullanıcı tabanını genişletmeye odaklanıyor.

CHATGPT PRO KULLANICILARINI NELER BEKLİYOR?

OpenAI, artan maliyetler karşısında ChatGPT Pro’nun fiyatlandırmasını veya sunulan özellikleri yeniden gözden geçirebilir. Yoğun kullanımın getirdiği bu mali yük, abonelik modelinde değişikliklere yol açabilir.

ChatGPT Pro’nun yoğun kullanımı, OpenAI’ın beklenenden fazla masraf yapmasına neden oldu. Şirket, yapay zeka teknolojisini geliştirmeye devam ederken mali sorunlarını çözmek için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalacak.