Yayınlanma: 26.12.2024 - 22:51

Güncelleme: 26.12.2024 - 22:51

Sıklıkla kullanılan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT uygulamasının hata vermesi üzerine kullanıcılar araştırmaya başladı. ChatGPT kullanıcıları neden açılmadığını merak ediyor. Peki, ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? İşte ayrıntılar...

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

ChatGPT’nin uygulaması ve web sitesinde yaşanan problem nedeniyle kullanıcılar ChatGPT'nin neden açılmadığı araştırmaya başladı. Bir yapay zeka (AI) sohbet robotu olan ChatGPT'nin neden açılmadığı henüz bilinmiyor. Sorular karşısında cevap olarak "Request is not allowed." cevabıyla karşılaşılıyor.

CHATGPT NE?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen ve diyalog konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka sohbet botu. Bu chatbot, denetimli ve takviyeli öğrenme teknikleriyle ince ayar yapılmış büyük bir dil modeline dayanır. ChatGPT'nin ilk versiyonu, GPT-3 temelli idi ve daha sonra gelişmiş sürümleri olan GPT-3.5 ve 14 Mart 2023'te GPT-4 ile güncellendi ve ChatGPT Plus kullanıcıları için kullanılabilir duruma geldi.