ChatGPT'yi daha pratik kullanmayı sağlayacak özellikler geldi

ChatGPT için yeni bazı imkanlar duyuruldu. Bunlardan biri de Agent oldu. Bu mod sayesinde ChatGPT, birçok özelliği bir arada yapabilecek. ChatGPT'nin bu yeni Agent modu, sorulara cevap vermenin ötesinde verilen işleri halledilebiliyor.

CHATGPT DAHA PRATİK BİR HALE GELİYOR

Yeni mod ile ChatGPT, verdiğiniz komutlarla kod yazıp çalıştırabiliyor, takvimi düzenliyor ve hatta sunum dahi hazırlayabiliyor. Agent modu Gmail, GitHub gibi uygulamalara da girebiliyor ve ihtiyaç duyduğu bilgilere buralardan ulaşabiliyor. Özellik şu anda Pro, Plus ve Team kullanıcılarına açıldı.

ChatGPT için aynı zamanda 10'dan fazla görsel stili geliyor. Bu sayede daha yaratıcı ve kolay görseller oluşturmak mümkün oluyor.