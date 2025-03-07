ChatGPT'nin macOS sürümüne kod düzenleme özelliği
ChatGPT ile epey iş yapılıyorken, macOS uygulamasına özel kod düzenleme özelliği de getirildi.
ChatGPT, neredeyse her meslek grubundan insanın destek aldığı bir yapay zeka aracı. Geliştiricilerin oyun kodu bile yazdırdığı ChatGPT'nin macOS uygulaması için yeni getirdiği kod düzenleme aracı, sadece ücretli kullanıcılara sunulsa da yakında diğer kullanıcılara da açılması bekleniyor.
CHATGPT İLE KOD DÜZENLEME İMKANI
ChatGPT'de halihazırda kodlama işlevi sunuluyorrdu. Ancak yeni sunulan ücretli özellikte direkt kodları düzenleme özelliğine ulaşmak mümkün oluyor.
ChatGPT for macOS can now edit code directly in IDEs. Available to Plus, Pro, and Team users. pic.twitter.com/WPB2RMP0tj— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) March 6, 2025
OpenAI'dan yapılan açıklamaya göre uygulamanın en son macOS sürümüne gelen güncelleme ile artık kodları düzenlemek mümkün olacak. Kod düzenleme işleminde Xcode VS Code ve JetBrains gibi araçlar destekleniyor.
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