ChatGPT'nin macOS sürümüne kod düzenleme özelliği

ChatGPT, neredeyse her meslek grubundan insanın destek aldığı bir yapay zeka aracı. Geliştiricilerin oyun kodu bile yazdırdığı ChatGPT'nin macOS uygulaması için yeni getirdiği kod düzenleme aracı, sadece ücretli kullanıcılara sunulsa da yakında diğer kullanıcılara da açılması bekleniyor.

ChatGPT'de halihazırda kodlama işlevi sunuluyorrdu. Ancak yeni sunulan ücretli özellikte direkt kodları düzenleme özelliğine ulaşmak mümkün oluyor.

ChatGPT for macOS can now edit code directly in IDEs. Available to Plus, Pro, and Team users. pic.twitter.com/WPB2RMP0tj