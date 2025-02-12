ChatGPT-4.5 ve GPT-5 modelleri hakkında yeni açıklama
OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şirketin, GPT-4.5 ve GPT-5 modelleri hakkında planları açıklandı.
OpenAI imzalı ChatGPT için yeni açıklama geldi. GPT-4.5 ve GPT-5 modelleri hakkında açıklamada bulunan Altman, sunulan modellerin oldukça karmaşık hale geldiklerini bu yüzden de ürünleri basitleştirmek istediklerini söyledi. Öte yandan şirketin sunmayı planladığı bir sonraki modeli Orion kod adıyla anılan GPT-4.5 olacak.
CHATGPT'NİN GELECEĞİ VE YENİ MODELLER
Uzun bir X paylaşımıyla açıklamasını yapan Altman, şirketin bundan sonraki en önemli hedefinin tüm araçları kullanabilen sistemler oluşturarak, “o” serisi ve “GPT” serisi modelleri birleştirmek olacağını söyledi.
Ne zaman yayınlanacağıne dair resmi bir açıklama yapılmayan daha sonraki model GPT-5’in, o3 modeli de dahil olmak üzere birçok teknolojinin sunulduğu toplu bir sistem olarak yayınlanacağını tahmin ediliyor.
Aynı zamanda ChatGPT’nin ücretsiz sürümünün belirli kısıtlamalar dahilinde GPT-5’e sınırsız erişim sağlayacağını da söyledi:
“Plus- aboneleri GPT-5’i ücretsiz kullanıcılardan daha yüksek kapasitede çalıştırabilecek. GPT-5’in tam gücüne ise sadece Pro aboneleri ulaşabilecek. Bu modeller Ses, Canvas, Arama, Deep Research ve daha fazlasını içerecek.”
OPENAI ROADMAP UPDATE FOR GPT-4.5 and GPT-5:— Sam Altman (@sama) February 12, 2025
We want to do a better job of sharing our intended roadmap, and a much better job simplifying our product offerings.
We want AI to “just work” for you; we realize how complicated our model and product offerings have gotten.
We hate…
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