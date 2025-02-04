Bir teknoloji şirketi daha ChatGPT'yi kullanmak için OpenAI ile ortaklık kurdu

Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:04

Güncelleme: 04.02.2025 - 17:04

Yonhap'ın haberine göre, Kakao Üst Yöneticisi (CEO) Chung Shin-a, başkent Seul'de düzenlenen bir basın etkinliğinde konuştu. Chung, yapay zeka hizmetinde ChatGPT'yi kullanmak üzere OpenAI ile ortaklık kurduklarını açıkladı.

CEO Chung, "2025'te inovasyon ve yapay zeka yoluyla ileriye doğru sıçrama tutkumuzun bir parçası olarak OpenAI ile ortaklığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Chung, iki şirketin OpenAI teknolojilerini Kakao'nun hizmetlerine uygulamak ve ortak yapay zeka ürünleri geliştirmek için birlikte çalışacağını söyledi.

Kakao, yeni entegre yapay zeka markası "Kanana"yı bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

Güney Kore'nin en büyük bilgi teknolojisi şirketi Kakao, ülkede en yaygın kullanılan mobil sohbet uygulaması KakaoTalk'un geliştiricisi olarak öne çıkıyor.

KakaoTalk'un 50 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.