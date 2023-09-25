ChatGPT'nin yeni özelliği aktif edildi: Artık fotoğraf ve sesleri anlayabiliyor

Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:23

Güncelleme: 25.09.2023 - 16:23

OpenAI, ChatGPT'nin kullanıcıların yalnızca metin girişi yapmakla kalmayıp aynı zamanda sesli komutlarla veya resim yükleyerek iletişim kurmasını sağlayan yeni özellikleri sunuyor. Bu güncellemeyle birlikte, ChatGPT kullanıcıları sorularını sesli olarak sormak veya resimler aracılığıyla sorgulamak için bu yapay zeka destekli botu kullanabilecekler.

OpenAI, bu yeni özelliklerin önümüzdeki iki hafta içinde ödeme yapan kullanıcılara sunulacağını ve daha sonra diğer kullanıcılar için de erişilebilir olacağını açıkladı.

Sesli konuşma özelliği, kullanıcıların ChatGPT'ye sesli olarak sorular sormalarını ve aldıkları yanıtları sesli olarak dinlemelerini sağlayacak. Bu, sanal asistanlarla konuşurken kullanılan bir yönteme benziyor ve OpenAI, bu sayede kullanıcı deneyiminin iyileştirileceğini belirtiyor.

Ayrıca, ChatGPT'nin sesli komutları metne dönüştürmek için gelişmiş bir teknoloji kullandığı ve bu sayede kullanıcıların daha iyi cevaplar alabileceğini ifade ediyor.

Görsel arama özelliği ise kullanıcıların ilgilendikleri bir nesnenin veya konunun fotoğrafını çekmelerine ve ChatGPT'nin bu görseli anlamasını ve buna göre cevaplar vermesini sağlayacak. Kullanıcılar aynı zamanda sorgularını netleştirmek veya görsel ile ilgili daha fazla bilgi almak için çizim aracını veya yazılı sorguları da kullanabilecekler.

OpenAI'nin yeni özellikleri, ChatGPT'nin kullanım alanını genişletiyor, ancak beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Özellikle, kötü niyetli kullanımlara yol açabilecek ses ve görsel manipülasyonları içerebilir. OpenAI, bu nedenle kullanımını kontrol altında tutmayı ve belirli kullanım durumlarına ve ortaklıklara sınırlamayı planlıyor.