Yapay zeka yarışına Amazon da katıldı

ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon yapay zeka girişim şirketi Anthropic’e 4 milyar dolara kadar yatırım yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2023 - 15:26
Yapay zeka yarışına Amazon da katıldı
Abone Ol google-news

Google, mayısta Anthropic’e 450 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Financial Times’taki habere göre San Francisco merkezli Anthropic, Amazon’un bulut hizmetlerini yapacak. Ayrıca gelecekteki yapay zeka modellerini Amazon’dan satın alacağı büyük miktardaki özel mikro çiplerde deneyecek.

Amazon, Anthropic’te yönetim kurulu koltuğu elde etmeyeceğini, sadece azınlık hisselerine sahip olacağını duyurdu.



Player Alanı
Yapay zeka google Amazon Anthropic

İlgili Haberler

Amazon içerik üreticilerine video başına 25 dolar ödeme yapacak

Amazon içerik üreticilerine video başına 25 dolar ödeme yapacak
Brezilya’da 14 yıl aranın ardından Amazon Zirvesi düzenlendi

Brezilya’da 14 yıl aranın ardından Amazon Zirvesi düzenlendi
Apple'ın geliri düştü, Amazon'un geliri arttı

Apple'ın geliri düştü, Amazon'un geliri arttı

En Çok Okunan Haberler