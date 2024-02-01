Çılgınlığa dönüşen Palworld'ün ne kadar sattığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:09

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:09

Oyun dünyasına çok hızlı bir giriş yapan Palworld, kısa sürede milyonlarca aktif oyuncuya seslenmeyi başardı. Pokemon dünyasını aktaran evreniyle sevilen çok oyunculu oyun temelde açık dünya, hayatta kalma ve üretim odaklı olmasının yanı sıra “Pals” adı verilen gizemli yaratıklarla birlikte savaşmaya, çiftçilik yapmaya ve bir şeyleri inşa etmeye odaklanıyor.

20 MİLYONUN ÜZERİNDE SATIŞ YAPTI

Pokemon görünümlü bir altyapı üzerine kurulu oyunun 6 günde 8 milyonun üzerinde sattığı duyurulmuştu. Oyunun güncel satış rakamları ise yeni paylaşıldı. 2024 yılında daha çok konuşacağız oyun daha ilk ayında 20 milyon adetin üzerinde satış yaptı.

Steam'de 12 milyonun üzerinde oyuncuya ev sahipliği yapan oyun Xbox tarafında ise oyuncu sayısı 7 milyon kişiyi aştı.

Verilere göre Palworld, Xbox'ın Game Pass'inde yer alan en büyük üçüncü taraf oyun olmayı başardı.

SteamDB verilerine göre anlık oyuncu sayısı tarafında Palworld 2 miloyun 101 bin 867 eş zamanlı oyuncuyla ikinci sırada yer alıyor. İlk sırada PUB, 3 milyon 257 bin 248 oyuncu ile yer alıyor.

Daha önce de Pokemon Company oyunla ilgili olarak şöyle bir açıklama yapmıştı: