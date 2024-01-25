Milyonlarca oyuncusu olan Palworld için Pokemon'un şirketi açıklama yaptı

Yayınlanma: 25.01.2024 - 22:40

Güncelleme: 25.01.2024 - 22:40

Palworld, Pokemon dünyasını aktaran evreniyle çok sevilen bir oyun oldu. Çok oyunculu olan oyun temelde açık dünya hayatta kalma ve üretim odaklı olmasının yanı sıra “Pals” adı verilen gizemli yaratıklarla birlikte savaşmaya, çiftçilik yapmaya, inşa etmeye odaklanıyor. Pokemon görünümlü bir altyapı üzerine kurulu oyunun 6 günde 8 milyonun üzerinde sattığı duyuruldu.

PALWORLD İÇİN TEHLİKE ÇANLARI MI ÇALIYOR?

Oyunun bu çok sevilen 'Pokemon' esintili havası sorun oluşturabilir çünkü Pokemon Company oyunla ilgili bir açıklama yaptı.

“Ocak 2024’te piyasaya sürülen başka bir şirketin oyunuyla ilgili son dönemde birçok soru aldık. Bu oyuna Pokemon fikri mülkiyetinin veya varlıklarının kullanımı için herhangi bir izin vermedik. Pokemon ile ilgili fikri mülkiyet haklarını ihlal eden her türlü eylemi araştıracağız ve uygun önlemleri alacağız. Her bir Pokemon’u korumaya ve Pokemon aracılığıyla dünyayı bir araya getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Daha önce de Palworld için çıkacağı söylenen bir Pokemon modu hızlı bir şekilde engellenmişti.



Steam ve Xbox Game Pass için sunulan oyunun popülerliği arttıkça fiyatında da yükselme olmuştu.



