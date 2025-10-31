Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çin, 2030 yılına kadar Ay'a insan göndermek istiyor

31.10.2025 19:11:00
Haber Merkezi
Çin, uzay araştırmalarında lider olma yolundaki iddialı planları kapsamında uzay istasyonuna gidecek bir sonraki astronot ekibini tanıttı. Çin, 2030 yılına kadar Ay'a astronot gönderme yolunda ilerlemek istiyor.

Çin uzayla ilgili programını sıkılaştırdı. Yeni yapılan açıklamaya göre ülke 2030 yılına kadar Ay'a insan göndermeyi hedefliyor. 

Ülkenin uzay programı sözcüsü olan Zhang Jingbo tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Şu anda insanlı Ay programına ait araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her biri sorunsuz ilerliyor. Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a insan gönderme yönündeki hedefimiz kesin.

Çin ayrıca, Long March 10 roketinin geliştirilmesi, Ay iniş kıyafetleri ve keşif aracı için yapılması gereken çalışmaları dü sürdürüyor. Daha geniş kapsamlı uzay keşif planlarının bir parçası olan Tiangong Uzay İstasyonundaki çalışmalar da sürüyor. 

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ABD baskısıyla dışarıda kalan Çin, kendi bağımsız araştırma platformunu geliştiriyor. Bu kapsamda istasyona 6 ay kalacak astronot ekibi de gönderiliyor.

İlgili Konular: #Çin #uzay #Ay ve Derin Uzay Araştırmaları

