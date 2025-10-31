Epic Games 6 Kasım'a kadar iki oyunu ücretsiz olarak veriyor

Her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, bu hafta Bendy and the Ink Machine ve FIve Nights at Freddy's: Into the Pit adlı oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Platform, 6 Kasım'a kadar Epic hesabı olanlara oyunları ücretsiz olarak kütüphanelerine eklemelerine izin veriyor.

Cadılar Bayramı olduğu için iki korku oyunu temalı oyunu hediye eden Epic'in verdiği oyunlardan biri olan Mega Cat Studios tarafından geliştirilen FIve Nights at Freddy's: Into the Pit, aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanmış bir oyun. FNAF türünde sınıflandırılan oyun normalde 279 TL'ye satılıyor.

Bendy and the Ink Machine ise hayatta kalma korku oyunu. Farklı tarihlerde beş bölüm olacak şekilde yayınlanan oyun, kimileri tarafından sevildi kimileri tarafından sevilmedi. Bu oyun da normalde 279 TL'ye satılıyordu.