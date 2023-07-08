Çin-Avrupa ortak uzay görevinde uçuş modeli aşamasına geçildi

Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Ulusal Uzay Bilim Merkezi (NSSC), Güneş Rüzgarı Manyetosfer İyonosfer Bağlantısı Kaşifi (SMILE) adlı Çin-Avrupa ortak uzay görevinin, her açıdan uçuş modeli aşamasına geçtiğini duyurdu.

Xinhua
Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:05
Çin-Avrupa ortak uzay görevinde uçuş modeli aşamasına geçildi
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NSSC ayrıca, dört gün devam eden görüşme ve istişarelerin ardından, değerlendirme uzmanlarının, SMILE'ın kritik tasarım değerlendirmesini başarıyla geçmesini oy birliğiyle onayladığını ve bunun SMILE'ın gelişim aşaması için önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini kaydetti.

UYDU 2025 YILINDA UZAYA GÖNDERİLECEK

Değerlendirme uzmanları SMILE'ın prototiplerin geliştirilmesini gerektiği gibi tamamladığını düşünüyor. Uzmanlar, test ve deneysel doğrulamanın ardından, her prototip ürünün işlev ve performans endekslerinin, görev gereksinimlerini karşıladığını ve prototip geliştirme sürecinin kalitesi ve teknik statüsünün kontrol altında olduğunu belirledi.

Uzmanlar ayrıca uydu ve uydu yüklerinin, net arayüzler ve teknik statü ve uygulanabilir tasarımlara uygun şekilde tasarlandığını kaydetti. İşlevler ve performans endeksleri de görev gereksinimlerini karşılıyor. SMILE, güneş rüzgarlarıyla Dünya'nın manyetosferi arasındaki dinamik etkileşimi gözlemleyerek Güneş-Dünya bağlantısını daha iyi anlamak üzere CAS ile Avrupa Uzay Ajansı arasında oluşturulan işbirliğine dayalı bir bilim görevi.

Uydunun, 2025'in ilk yarısında Fransız Guyanası'ndaki Kourou'daki uzay fırlatma merkezinden uzaya gönderilmesi planlanıyor.


Çin Bilimler Akademisi CAS SMILE

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