NASA ve SpaceX uzay istasyonuna yapılacak görev için tarih verildi

Yayınlanma: 06.07.2023 - 10:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 13:26

NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan 39A Fırlatma Kompleksi'nden fırlatılacak Crew-7 görevi için hedeflenen en erken tarih 15 Ağustos olarak belirlendi.

NASA astronotu ve görev komutanı Jasmin Moghbeli, Avrupa Uzay Ajansı astronotu ve pilot Andreas Mogensen, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı astronotu Satoshi Furukawa ve Roscosmos kozmonotu Konstantin Borisov görev uzmanları olarak uzaya götürülecek.