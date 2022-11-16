Çin, beş uydu taşıyan CERES-1 Y4 ticari roketini uzaya gönderdi

Beş adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusunu taşıyan bir CERES-1 Y4 taşıyıcı roketi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlattı.

Xinhua
16 Kasım 2022 Çarşamba, 21:04
Çin, beş uydu taşıyan CERES-1 Y4 ticari roketini uzaya gönderdi
Abone Ol google-news

Çin, çarşamba(bugün) günü bir ticari uydu grubunu yörüngeye yerleştirmek üzere CERES-1 Y4 taşıyıcı roketini fırlattı.

Beş adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusunu planlanan yörüngesine taşıyan roket, Beijing saatiyle 14.20'de Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

ALÇAK DÜNYA YÖRÜNGESİNE GİDİYOR

Roket tarafından taşınan uydular, ticari uzaktan algılama hizmetlerinde kullanılacak.

Beijing merkezli roket üreticisi Galactic Energy tarafından geliştirilen küçük ölçekli ve katı yakıtlı bir taşıyıcı roket olan CERES-1, mikro uyduları alçak Dünya yörüngesine götürebiliyor.

Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada bunun, CERES-1 roket serisinin dördüncü uçuş misyonu olduğu kaydedildi.



Çin Çin CERES-1 Y4 roketi CERES-1 Y4 roketi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler