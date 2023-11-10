Çin, "ChinaSat-6E" iletişim uydusunu fırlattı

Çin, iletişim uydusu "ChinaSat-6E"yi uzaya gönderdi.

AA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:30
Çin,
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Xinhua ajansının haberine göre uydu, Long March-3B roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 496'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

Çince "Congşing" olarak adlandırılan ChinaSat uyduları, yüksek kalite ses, veri, radyo ve televizyon sinyali iletim hizmetleri sağlıyor.


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