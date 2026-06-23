Çin, iletişim teknolojisi test uydusunu fırlattı

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, "İletişim Teknolojisi Demonstrasyon Uydusu-26A", Long March 7 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 653. taşıma görevi oldu.

CASC'a bağlı Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uydu, radyo televizyon sinyalleri ve veri aktarımı ile iletişim teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak.