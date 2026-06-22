Kunduzlar iklim krizini nasıl durduruyor?

Tek bir nehir koridorunda tonlarca karbonu hapseden kunduzlar, ekonomik ve doğal bir iklim kalkanı haline gelmiş durumda.

Doğanın usta mühendisleri olarak bilinen kunduzlar, iklim değişikliğiyle mücadelede beklenmedik birer müttefik haline geldi. Yüzyıllar boyunca avlanma nedeniyle soyları tükenme noktasına gelen bu canlılar, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yeniden doğal ortamlarına kazandırıldıkça ekosistem üzerindeki etkileri de daha net görülüyor.

Chip'in aktardığı ve yeni yayınlanan kapsamlı bir araştırma, kunduzların inşa ettiği baraj ve göletlerin sadece basit birer su birikintisi olmadığını ortaya koydu. Bu yapılar, aslında devasa birer karbon hapsetme merkezine dönüşüyor. İsviçre'nin kuzeyinde kunduzların yaşadığı bir akarsu koridorunu inceleyen bilim insanları, bu alanların atmosferden salınandan çok daha fazla karbonu bünyesine kattığını tespit etti.

İsviçre’deki bu bölge, 2010 yılında kunduzlar gelmeden önce sıradan bir taşkın yatağıyken, hayvanların ağaçları kesip barajlar kurmasıyla bambaşka bir çehreye büründü. Araştırmacılar; suyun içindeki karbonu, tortularda biriken maddeleri ve bölgedeki bitki örtüsünü titizlikle incelediğinde şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı.

Bu küçük sulak alanın, yılda yaklaşık 100 ila 130 metrik ton arasında karbonu hapsettiği belirlendi. Söz konusu miktar, yaklaşık bin varil petrolün tüketilmesine eşdeğer bir karbon tasarrufu anlamına geliyor. Uzmanlar, kunduzların İsviçre genelinde uygun alanlara yayılması durumunda, ülkenin yıllık karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 1,5’lik kısmının bu doğal yöntemle dengelenebileceğini öngörüyor.

Doğal süreçler teknolojiden daha verimli sonuç veriyor

Araştırmanın başyazarı Lukas Hallberg, kunduzların iklim krizini tek başlarına çözemeyeceğini ancak nehir yataklarını sessizce verimli karbon depoları haline getirdiklerini vurguluyor. Yapay ve maliyetli altyapı projeleri yerine doğanın kendi işleyişine izin vermek, hem ekolojik hem de ekonomik açıdan daha mantıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Birçok insan, sulak alanların karbon salınımı yapabileceği endişesiyle bu tür projelere şüpheyle yaklaşsa da çalışma, kunduz göletlerinin ne kadar dayanıklı ve uzun ömürlü birer karbon yutağı olduğunu kanıtlayarak bu önyargıları kıracak cinsten.

Üstelik kunduzların faydası sadece karbon hapsetmekle sınırlı da değil; sağlıklı sulak alanlar yaratarak nehir yataklarını daha dirençli hale getiriyorlar. Bu durum, yıkıcı orman yangınlarının yayılmasını zorlaştırarak daha en baştan büyük miktarda karbonun atmosfere karışmasını engelleyebiliyor.

Bilim dünyasında "Eğer bir sorununuz varsa, onun için uygun bir kunduz mutlaka vardır" şeklinde bir espri yıllardır var. Elde edilen bulgular, insan müdahalesine gerek kalmadan sadece kunduzların doğal yaşamlarını sürdürmesine izin vermenin, gezegenimizin geleceği için en güçlü araçlardan biri olduğunu gösteriyor.