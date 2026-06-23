Threads Türkiye'ye döndü: Rekabet Kurumu'ndan açıklama, bağımsız hesap açma imkanı geldi

İçerik üreticilerine, işletmelere ve düşüncelerini paylaşmak isteyenlere metin güncellemeleri ve herkese açık sohbetler için özel bir alan sağlamayı hedefleyen sosyal medya uygulaması Threads, Türkiye'de yeniden kullanıma sunuldu.

Rekabet Kurumu, Meta Platforms, Inc. (META) tarafından Threads uygulamasının Türkiye'de yeniden kullanıma sunulmasına ilişkin başvuruyu, kurum tarafından kabul edilen taahhütlerle uyumlu bularak onayladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Threads'in Türkiye'de yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte kullanıcılara "Threads'i Instagram hesabıyla kullanma" veya "Instagram hesabından bağımsız olarak bir cep telefonu numarası kullanarak hesap oluşturma" seçenekleri sunulacak.

Instagram'dan bağımsız olarak hesap oluşturmayı tercih eden kullanıcıların, Instagram'dan elde edilen kişisel verileri Threads ile kesinlikle birleştirilmeyecek.

HESAPLAR YENİDEN NASIL ETKİNLEŞTİRİLECEK?

Türkiye'de uygulamanın askıya alınmasından önce dondurulmuş bir hesabı bulunan kullanıcılar, mevcut giriş bilgileriyle Threads uygulaması veya threads.net web sitesi üzerinden giriş yaparak hesaplarını yeniden aktif hale getirebilecek. Önceki hesabın yeniden etkinleştirilmesiyle birlikte kullanıcının eski gönderileri, etkileşimleri ve takipçileri eksiksiz olarak geri yüklenecek.

Yeni bir hesap açmak isteyenler ise telefon numarası veya Instagram hesabı seçeneklerinden biriyle sisteme dahil olabilecek.

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurulu, 3 Ağustos 2023 tarihinde META hakkında, Threads uygulamasını Instagram uygulamasıyla bağlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla önaraştırma başlattı.

Önaraştırma sürecinde bağlama iddialarının yanı sıra Threads ile Instagram arasında verilerin birleştirildiği de tespit edilerek 23 Kasım 2023'te Meta hakkında resmi soruşturma açıldı. Kurul, 8 Şubat 2024'te verilerin birleştirilmesini engellemek amacıyla geçici tedbir kararı aldı. Geçici tedbir kararının ardından META, Threads'in Türkiye'deki faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldı.

Tedbir kararına uyum sağlanmayan dönem bakımından Kurul, 3 Mayıs 2024'te META'ya idari para cezası uyguladı. META'nın endişeleri gidermek için sunduğu taahhütler, 7 Kasım 2024'te Rekabet Kurulu tarafından kabul edilerek bağlayıcı hale getirildi ve soruşturma kapatıldı.

10 Haziran 2026 tarihinde, META'nın Threads'i yeniden sunmak için tasarladığı yapının taahhütlere uygun olduğuna karar verilerek platformun Türkiye'ye dönüşüne resmi onay çıktı.