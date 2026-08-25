ABD ile rekabette yeni cephe: Çin'den 'demir yaka' çözümü

Çin, dünyanın en büyük üretim merkezlerinden biri olma hedefini gerçekleştirmek için demografik sorunların bu hedefe engel olmaması adına robotlaşma hamlesinde bulunuyor.

ÇİN'İN ROBOTLAŞMA HAMLESİNİN AMACI NEDİR?

Çin, robotlaşma hamlesiyle birlikte iki amacını gerçekleştirmeyi planlıyor. İlk olarak demografik sorunlara çözüm bulmayı, ikinci olarak ise küresel teknoloji yarışında ABD ile rekabet etmeyi amaçlıyor.

Robotlaşma hamlesi Chengu'da yer alan CRP Technology fabrikası tarafından gerçekleşiyor. Bu fabrika yaklaşık 30 çalışan robot üretiyor. Ayrıca dört genç mühendis başka robotların üretiminde kullanılabilecek yeni bir prototip üzerinde çalışıyor.

ÜRETİLEN ROBOT KOLLARI HANGİ SEKTÖRLERDE KULLANILABİLİR?

CRP Teknology'nin ürettiği robot kolları otomotiv, elektronik ve rüzgar türbini gibi sektörlerde kullanılabilir. Şirkete göre, tek bir robot kolu tekrarlayan görevlerin 90%'ından fazlasını yerine getirecek şekilde programlanabiliyor.

Şirketin araştırma ve geliştirme ekibinden Pang Kai, önümüzdeki yaklaşık 10 yıl içinde Çin'de yeterli sayıda işçi bulunmayabileceğini belirtti. Şirketin geliştirdiği yeni nesil robotların yalnızca fiziksel görevleri yerine getirmesini değil, daha gelişmiş biçimde hareket edebilmesini hedeflediklerini söyledi.

ÇİN'İN DEV ÜRETİM ZİNCİRİ

Çin'in robot yarışındaki en önemli avantajlarından biri, sahip olduğu geniş üretim ekosistemi olarak görülüyor. Robotların üretiminde kullanılan parçaların önemli bir bölümü ülke içinde hızlı şekilde erişilebiliyor.

Parçaların erişilebilirliği anlamında diğer ülkelerden Çin'i ayıran özellik de budur. Çin'de parçalara bir saatten kısa bir sürede ulaşılabilirken, Avrupa'da bu süre bir haftaya kadar uzayabilir. Bu üretim altyapısı, Çin'i robotların fiziksel bileşenlerinin geliştirilmesi ve seri üretimi konusunda önemli bir avantaj sağlıyor.