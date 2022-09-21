Çin, ortam tespit çalışmaları için uzaya yeni uydu fırlattı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:23

Çin, Çarşamba günü yeni bir uyduyu ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi ve planlanan yörüngeye yerleştirdi.

438'inci görevindeydi

Yunhai-1 03 uydusu, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi tarafından Beijing saatiyle 07.15'te (TSİ 02.15) yörüngeye gönderildi.

Uydu temel olarak atmosfer, deniz ve uzay ortamlarının tespiti, afet önleme ve hafifletme ile bilimsel deneylerde kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş roket ailesinin 438. göreviydi.