Çin, ortam tespit çalışmaları için uzaya yeni uydu fırlattı

Yunhai-1 03 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor.

Xinhua
21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:23
Çin, ortam tespit çalışmaları için uzaya yeni uydu fırlattı
Abone Ol google-news

Çin, Çarşamba günü yeni bir uyduyu ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi ve planlanan yörüngeye yerleştirdi.

438'inci görevindeydi

Yunhai-1 03 uydusu, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi tarafından Beijing saatiyle 07.15'te (TSİ 02.15) yörüngeye gönderildi.

Uydu temel olarak atmosfer, deniz ve uzay ortamlarının tespiti, afet önleme ve hafifletme ile bilimsel deneylerde kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş roket ailesinin 438. göreviydi.


Yunhai-1 03 Çin Çin uzay

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler