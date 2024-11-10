Çin, PIESAT-2 uydularını fırlattı
Çin, yer kabuğundaki değişimleri izlemek için kullanılan özel bir radara sahip PIESAT-2 uydularını uzaya gönderdi.
Xinhua'nın haberine göre, 4 adet uydu, Long March 2C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu Long March roketleriyle gerçekleştirilen 544'üncü başarılı taşıma görevi oldu. Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) ile donatılmış uydular, yer kabuğunun yüksek kesinlikli haritalandırılması için kullanılıyor.
UYDULAR DOĞAL AFETLERİ İNCELEMEK İÇİN KULLANILIYOR
InSAR uyduları, radar dalgalarıyla yer kabuğunun hareketlerini birkaç santimetrelik kesinlikle tespit edebiliyor.
Uydular, depremler, volkanik patlamalar, buzulların hareketleri, toprak kaymaları ve yer çöküntülerinin yol açtığı deformasyonları incelemek için kullanılıyor.
Çin, bu uyduların ilk grubu olan 4 adet PIESAT-1 uydusunu Mart 2023'te uzaya yollamıştı.
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