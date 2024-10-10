Şizofreni hastalığında çığır açıcı keşif! Vakaların duyduğu seslerin kaynağı bulundu!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 15:40

Güncelleme: 10.10.2024 - 15:40

Şizofreni hastalarının duyduğu seslerin kökeni, uzun yıllardır bilim dünyasını meşgul eden bir konu olmuştur. Ancak Çinli bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, bu seslerin nasıl ve neden oluştuğuna dair önemli ipuçları sunuyor. Şanghay’daki New York Üniversitesi'nden araştırmacılar, 40 şizofreni hastası üzerinde yaptıkları çalışmada, beyinlerindeki belirli sinyallerin bu duruma neden olabileceğini keşfetti.

ŞİZOFRENİ NEDİR?

Cleveland Clinic’e göre şizofreni, gerçeklikten kopuş, halüsinasyonlar ve sanrılar gibi belirtilerle kendini gösteren ciddi bir zihinsel sağlık sorunudur. Beyindeki kimyasal sinyallerin dengesizliği, doğum öncesi gelişim sorunları ve beyin bölgeleri arasındaki bağlantıların zayıflığı gibi birçok farklı nedene dayanan bu durum, bireylerin günlük yaşamlarını büyük ölçüde etkileyebilir.

YENİ BULGULAR OLUMLU SONUÇLAR SUNUYOR

PLOS Biology dergisinde yayımlanan araştırma, şizofreni hastalarının duyduğu seslerin kaynağına dair önemli bulgular sundu. Çalışmaya katılan 40 şizofreni hastası üzerinde elektroensefalogram (EEG) cihazları kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda, sesler duyan katılımcıların beyinlerindeki belirli sinyallerin eksik olduğu ortaya çıktı. Özellikle "corollary discharge" adı verilen bir sinyalin devreye girmemesi, hastaların iç monologlarını dış sesler gibi algılamalarına neden oluyor.

BEYİNDELİ İLETİŞİM BOZUKLUĞU

Araştırma, beyindeki motor ve işitsel sistemler arasındaki fonksiyonel bağlantıların bozulmasının, şizofreni hastalarının duyduğu seslerin ana sebebi olabileceğini gösteriyor. Normalde, beynin konuşma esnasında gönderdiği motor sinyaller, bu süreçteki işitsel uyarıları bastırır. Ancak şizofreni hastalarında bu sinyaller düzgün çalışmadığı için, kişi kendi iç sesini dışarıdan gelen bir ses gibi algılar.

"COROLLARY DISCHARGE" VE "EFFERENCE COPY" NEDİR?

"Corollary discharge", beynin kendi motor hareketlerinin neden olduğu işitsel uyarıları bastırmak için gönderdiği bir sinyaldir. Bu sinyal, kişinin kendi sesini dış seslerden ayırt etmesine yardımcı olur. Şizofreni hastalarının bu sinyali devreye sokamaması, iç seslerin dışarıdan gelen sesler gibi algılanmasına neden olur. "Efference copy" ise beynin konuşma sırasında gönderdiği motor sinyalleri koordine eder. Araştırma, şizofreni hastalarının bu sinyale aşırı tepki verdiğini ortaya koydu.