Çin teknoloji test uydularını fırlattı

Çin, teknoloji test uyduları Şiyan-12 01 ve 02'yi uzaya gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2021 Cuma, 00:00
Çin teknoloji test uydularını fırlattı
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Xinhua ajansının haberine göre uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 7A roketiyle ülkenin güneyindeki Haynan Adası'ndaki Vınçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.

Şiyan-12 uyduları, Çin'in uydu teknolojisi testleri için yörüngede kurduğu takım uydu ağına katılacak. Uydu ağına en son, 25 Kasım'da fırlatılan Şiyan-11 uydusu katılmıştı.


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