Çin, uydusu "Gaofın-12 04"ü fırlattı
Çin, yüksek çözünürlüklü optik yer gözlem uydusu "Gaofın-12 04"ü uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4B taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 483'üncü başarılı taşıma görevi oldu.
Uydunun kadastro, kent planlama, kara yolu ağı tasarımı, hasat tahmini, çevre yönetimi ile afet izleme ve önleme alanlarında kullanılması amaçlanıyor.
Çin, Gaofın uydularını uzaydan daha net yer gözlemleri yapabilmek amacıyla ilk kez 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1, 2013'te uzaya gönderilmişti.
Adı Çince'de "yüksek çözünürlük" anlamına gelen Gaofın uydularından halen 33'ü aktif halde bulunuyor.
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