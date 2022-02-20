Çin, 'Uzay Gücü' olmak için ay üssü inşa etmek istiyor
Çin, 'uzay gücü' olmak için ay üssü inşa etmek istemeleri gibi beş yıllık planın bir parçası olarak hedeflerini bir raporla yayınladı.
Çin, "Dünya'ya yakın bir nesne savunma sistemine" bakarak ve ayda uluslararası bir araştırma istasyonu kurarak önümüzdeki beş yıl için büyük uzay hedeflerini belirledi.
Planlar, Çin Devlet Konseyi Çin Halk Cumhuriyeti Enformasyon Ofisi tarafından geçen ayın sonlarında yayınlanan bir hükümet raporunda özetlendi.
Newsweek'in aktardığına göre, raporun yazarları, önümüzdeki beş yıl içinde Çin'in "insan gelişimine öncülük edebilmesi" ve "ulusal güvenliği savunabilmesi" için bir uzay gücüne doğru yeni bir yolculuğa başlayacağını kaydetti.
Bazı kişiler Çin'i, uzayda ABD'nin önde gelen rakibi olarak görüyor. Geçen yıl, NASA yöneticisi Bill Nelson ülkeden "çok agresif bir rakip" olarak söz etmişti. Ancak Çin'in Rusya gibi uzay araştırmalarında onlarla bir ortak olmasını dilediğini de söyledi.
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