Çin, uzay istasyonuna göndermeye hazırlanıyor: İkinci taykonot ekibini tanıttı

15 Ekim 2021 Cuma, 00:00

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Başkan Yardımcısı Lin Şiçiang düzenlediği basın toplantısında, "Şıncou-13" uzay görevi ile yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi kamuoyuna açıkladı.

Uzay istasyonuna düzenlenecek ikinci insanlı sefer olan göreve, taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve and Yı Guangfu'nun yer alacağı bildirildi.

Açıklamanın ardından üç taykonot basının karşısına çıktı.

"UZAY SEFERİ KAHRAMANI"

Seferin komutanlığını üstlenecek Cai, daha önce 2008'te Dünya yörüngesini kateden "Şıncou-7" görevinde Çin adına ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren taykonot olmuştu. 55 yaşındaki Cai'ye uçuşun ardından "uzay seferi kahramanı" unvanı verilmişti.

İLK KADIN TAYKONOT

Ekibin ikinci kıdemli üyesi kadın taykonot Vang ise 2013'te Dünya yörüngesini kat eden ve uzay istasyonunun ilk prototipi niteliğindeki "Tiengong-1" modülüne demirleyen "Şıncou-10" seferine katılarak, 2012'de "Şıncou-9" görevinde yer alan Liu Yang'ın ardından, uzaya çıkan ikinci Çinli kadın olmuştu.

İlk kez uzay görevine çıkacak olan Yı ise 2010'da ikinci nesil taykonotlar grubuna katılmıştı.

Şencou-13 uzay mekiği, 16 Ekim'de yerel saatle 12.23'te (TSİ 07.23) fırlatılacak.

Taykonot ekibi, Çin uzay programı için rekor 6 aylık süre boyunca yörünge kalarak istasyonda görev yapacak.