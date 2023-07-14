Çin, uzaya balık göndermeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:59

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:59

Çin, dünya yörüngesinde inşa edilen Tiangong Uzay İstasyonu'na zebra balığı göndermeye hazırlanıyor. Bu projenin arkasında birkaç amaç var.

Yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Çin, zebra balıklarının ve diğer mikroorganizmaların küçük, kapalı bir ekosistem içinde nasıl etkileşime girdiklerini görmek istiyor.

UZAYDA KURULACAK İNSANLI ÜSLERDE İŞE YARAYACAK

Bir diğer amaç mikro yerçekiminde uzun süre geçiren astronotlarda kemik yoğunluğunun potansiyel kaybını araştırmak.

Chip'te yer alan habere göre Çin ayrıca o koşullarda balık yetiştirmeyi ve deniz canlılarının uzay ortamında yaşayabileceğini araştırmak istiyor. Sonuçlar gelecekte Ay veya Mars'ta kurulması hedeflenen insanlı üslerde deniz ürünleri yetiştirmenin mümkün olup olmadığına ışık tutabilir.

Bu, balıkların uzaya gönderildiği ilk projede değil. Yörüngede zaman geçiren ilk balık, 1973 yılında Dünya'nın yörüngesine yerleştirilen ilk bilim laboratuarı olan Skylab'a gönderilen bir grup küçük Atlantik balığı olan mummichog idi. Amaç, balıkların yeni, ağırlıksız ortamlarına nasıl tepki vereceklerini görmekti.

Futurism.com'un haberine göre bilim insanları yaptıkları deneylerde bu balıkların sadece birkaç gün sonra yönlerini bulmak için ışığı kullandıklarını tespit etti. Hatta düzinelerce yavru yumurtadan çıkmayı başarmış ve sonuçta ağırlıksız ortama neredeyse anında adapte olan genç mummichog'lar ortaya çıkmıştı.

Yıllar sonra Japon Uzay Ajansı (JAXA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mikro yerçekiminin küçük bir medaka balığı sürüsü üzerindeki etkilerini inceledi. Scientific Reports dergisinde 2016 yılında yayınlanan bir makaleye göre araştırmacılar balıkların ISS'ye vardıktan hemen sonra kemik yoğunluğunu kaybetmeye başladığını tespit etti. Bu etkilerin insan astronotlarda ortaya çıkması genellikle yaklaşık 20 gün sürer.

Tiangong uzay istasyonuna gönderilen zebra balığı da muhtemelen uzayın ağırlıksız ortamında uzun süre geçirmenin tehlikelerine ışık tutmaya çalışacak.