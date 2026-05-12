Google, Gemini Intelligence sistemini duyurdu

12.05.2026 22:48:00
Haber Merkezi
Google, etkinlik kapsamında yapay zeka sistemi Gemini Intelligence'ı duyurdu.

Google, yeni Googlebook'un yanı sıra yapay zeka sistemini de duyurdu. Gemini Intelligence, Android Show 2026 kapsamında karşımıza çıktı. Google, Android ekosistemini klasik bir işletim sisteminin ötesine taşımak amacıyla Gemini Intelligence'ı geliştirmiş. Buna göre yapay zeka artık kullanıcıların işlerini mobilde de çok daha kolaylaştırıp akıllandıracak.

Bu kapsamda, Android cihazlarda bazı yenilikler yer alacak. İlk olarak Samsung Galaxy cihazlara ve Google'ın Pixel modellerine sunulacak özellikler arasında telefonların bazı işlemleri kullanıcı yerine takip edebilmesi, internet üzerinden bir şeyler araştırılmasına yardımcı olacak ve bazı formları otomatik doldurabilecek. 

Uygulamalar arasında çok adımlı görevleri de otomatikleştirebilecek.

Öte yandan Google Chrome'da Gemini ile daha fazla akıllı işlem yapılabilecek.

Google'ın otomatik doldurma sistemi ile de entegre bir şekilde çalışarak, angarya olarak görülen işlemleri kısa sürede halledecek.

Gemini Intelligence, Gboard sistemine de dahil olacağı için burada günlük konuşmaları düzenli, kısa ve anlaşılır mesajlara dönüştürmeyi sağlayacak. 

