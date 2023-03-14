Çin yeni bir uzaktan algılama uydusu fırlattı

Çin, ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uzaktan algılama uydusunu pazartesi günü başarıyla fırlattı.

Xinhua
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 01:38
Çin yeni bir uzaktan algılama uydusu fırlattı
Abone Ol google-news

Uzaktan algılama uydusu Uzun Yürüyüş 2C taşıyıcı roketi ile Beijing saatiyle 12.02'de fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarılı şekilde girdi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 466. uçuş görevi olma özelliği taşıyor.

 


Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y5 uzaktan algılama uydusu

İlgili Haberler

Çin, Tianhui-6 ikiz uydularını başarıyla uzaya gönderdi

Çin, Tianhui-6 ikiz uydularını başarıyla uzaya gönderdi
Büyüleyici bir atmosfer: Faroe Adaları'nı daha önce duydunuz mu?

Büyüleyici bir atmosfer: Faroe Adaları'nı daha önce duydunuz mu?
Yargıtay'dan dönen Büyükada davasında mahkeme bozma kararına uydu

Yargıtay'dan dönen Büyükada davasında mahkeme bozma kararına uydu

En Çok Okunan Haberler