Çin yeni bir uzaktan algılama uydusu fırlattı
Çin, ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir uzaktan algılama uydusunu pazartesi günü başarıyla fırlattı.
Uzaktan algılama uydusu Uzun Yürüyüş 2C taşıyıcı roketi ile Beijing saatiyle 12.02'de fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarılı şekilde girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 466. uçuş görevi olma özelliği taşıyor.
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