Çin "yer uzay istasyonu" deneme faaliyetlerine başladı

Çin'in "yer uzay istasyonu" olan Uzay Ortamı Simülasyon ve Araştırma Altyapısı (SESRI) yakın zamanda deneme faaliyetine başladı.

Xinhua
Yayınlanma: 20.04.2023 - 00:00
Çin
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Çin Bilim Günlüğü gazetesinde Salı günü yayımlanan habere göre, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan SESRI, yer temelli büyük ölçekli uzay bilimi ve teknolojisi deney platformu olarak tanımlanıyor ve uzay materyalleri, cihazlar, manyetosfer fiziği ve diğer alanlarda temel bilimsel konuların incelenmesine yönelik tasarlandı.

ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK

Harbin Teknoloji Enstitüsü ve Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Şirketi'nin ortaklaşa geliştirdiği platform plazma, vakum ortamı, parçacık ışınlaması ve solar elektromanyetik radyasyon gibi dokuz uzay ortamı faktörüne yönelik simülasyon kapasitesine sahip.

SESRI icra direktörü yardımcısı Li Liyi, "Yurtiçi ve yurtdışında 110'dan fazla üniversite ve araştırma enstitüsü platform için başvuruda bulundu" dedi Li, gelecekte platformun beyin bilimi, yaşam ve sağlık ve üst düzey cihaz geliştirme gibi alanlarda önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.


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