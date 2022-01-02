Çin, yılın ilk gününde yeni Mars görüntülerini paylaştı

02 Ocak 2022 Pazar, 12:47

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) yeni görüntülerin, keşif aracının yörünge kaşifi ve gezginin çeşitli çalışma koşullarının yanı sıra bunlar tarafından elde edilen Mars yüzeyinin topoğrafyasını gösterdiğini açıkladı.

Görüntülerde, yörünge kaşifi ile Mars'ın birlikte fotoğrafı, yörünge kaşifinin yakın çekimi, Mars'ın kuzey kutbu bölgesinin buz tabakası ve Zhurong gezgininin çektiği Mars yüzeyinden manzaralar yer alıyor.



ÜÇ AY ÖMRÜ BULUNUYOR



Bir yörünge kaşifi, bir iniş aracı ve bir gezginden oluşan Çin'in Tianwen-1 görevi, 23 Temmuz 2020'de fırlatılmıştı.



En az 90 Mars günü veya Dünya günü ölçüsüyle yaklaşık üç ay ömrü bulunan gezgini taşıyan iniş aracı 15 Mayıs'ta, Mars'ın kuzey yarım küresindeki geniş bir ova olan Utopia Planitia bölgesinin güney kesimine inmişti.



Zhurong, iniş platformundan Mars yüzeyine 22 Mayıs'ta inmiş ve Kızıl Gezegen'de keşiflerine başlamıştı.



1400 METRE YOL KATETTİ



Tianwen-1 yörünge kaşifi, 31 Aralık 2021 itibarıyla Dünya'dan yaklaşık 350 milyon kilometre uzaklıktaki yörüngede 526 gündür çalışıyor. CNSA'ye göre Zhurong, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 225 Mars günü süresince çalışıyor ve 1400 metre yol katetti.



Tianwen-1 görevi, planlanan keşif ve test görevlerini yerine getiriyor ve bunlardan yaklaşık 560 gigabayt (GB) veri elde etti. CNSA, hem yörünge kaşifinin hem de gezginin iyi durumda olduğunu ve normal şekilde çalıştığını açıkladı.

