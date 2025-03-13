Çin, yüzleri uzaydan tanıyabilen casus kamera geliştirdi

Çin'deki bilim insanları, alçak yörüngeden insan yüzlerini tanıyabilecek dünyanın en güçlü casus kamerasını geliştirdi.

Çin, yüzleri uzaydan tanıyabilen casus kamera geliştirdi
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DHA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:25

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen teknoloji, 100 kilometre uzaklıktan milimetre seviyesinde çözünürlük sunarak küresel gözetleme standartlarını değiştirebiliyor.

MEVCUT OLANLARA GÖRE 100 KAT DAHA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK

Optik görüntüleme teknolojisi, Çin yönetimine yabancı askeri uyduları ve yeryüzündeki savunma yapılarını daha önce görülmemiş bir ayrıntıyla izleme imkanı sunabilir.

Lazer görüntüleme sistemi, lens kullanan mevcut casus kameralardan 100 kat daha yüksek bir çözünürlüğe ulaştı.

Yeni Çin kamerası, Qinghai Gölü üzerinde 101,8 kilometrelik bir mesafede test edildiğinde, gölün diğer tarafından sadece 1,7 milimetrelik detayları gösterebildi.

 


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