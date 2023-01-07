244 milyon yıllık sürüngen fosili bulundu

Yayınlanma: 07.01.2023 - 12:11

Güncelleme: 07.01.2023 - 12:11

Luopingosaurus adı verilen bu sürüngen, kertenkele benzeri bir deniz sürüngeni. Sürüngenin, yarım metreden daha fazla boyu ve uzun, sivri ağzıyla pachypleurosaur takımına ait olduğu biliniyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Shang Qinghua, sürüngenin kafasının yarısından fazlasını kaplayan uzun burnunun, su içindeki kovalamacalarda direnci büyük ölçüde kırabildiği için sürüngenin avlanmasını kolaylaştırdığını söyledi.

EN ESKİ FOSİL OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Shang, keşfin pachypleurosaur takımı sürüngenlerin erken evrimleri hakkında yeni ipuçları verdiğini de sözlerine ekledi.

Çalışmaya göre sürüngenin ön bacaklarında, su içinde yön değiştirirken kollarının daha esnek olmasını sağlayan çok sayıda parmak kemiği bulunuyor. Bulunan sürüngen fosili aynı zamanda nesli tükenmiş deniz sürüngenlerini içeren Sauropterygia takımına ait en eski fosil olma özelliğine de sahip.

Çalışma, ayrıca evrim sürecinde pachypleurosaurs takımına ait sürüngenlerin küçük balıkları ve diğer avları yandan yakalama becerilerinin kademeli olarak arttığına, ancak yakalama sonrası yutma etkinliğinin kademeli olarak azaldığına da işaret ediyor.

Çin'de ilk keşfedilen deniz sürüngeni de 1957 yılında bulunan ve yine bir pachypleurosaur olan Keichousaurus olmuştu.

Çalışma, Scientific Reports dergisinde yayınlandı.