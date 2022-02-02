Çin'de yapay rahimlerdeki bebeklere bakacak 'robot dadı' geliştirildi

02 Şubat 2022 Çarşamba, 00:00

Doğum oranlarının yakın zamanda son 60 yılın en düşük seviyesine gerilediği Çin'de nüfus artış sorunlarına muhtemel bir çözüm olarak yapay zeka robotu geliştiriliyor.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletindeki Suzhou Biyomedikal Mühendisliği ve Teknolojisi Enstitüsü'nden araştırmacılar, robotu karbondioksit, beslenme ve diğer çevresel girdileri gözlemleme, belgeleme ve manuel olarak ayarlamayı içeren, yoğun emek isteyen görevi üstlenmesi için geliştirdi. Cihazı ilk kez haberleştiren South China Morning Post'a göre robot, embriyoları gelişim potansiyellerine göre de sıralayabiliyor.

Journal of Biomedical Engineering adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma makalesinde robot dadının halihazırda yapay rahim ortamındaki hayvan embriyolarını beslemek için nasıl kullanıldığı anlatıldı.

'TEORİK BİR TEMEL SAĞLAYACAK'

Makalede "İnsana özgü embriyo gelişiminin fizyolojisi hakkında hâlâ çözülmemiş pek çok gizem var" ifadesi yer alırken bu teknolojinin "yaşamın kökenini ve insanlarda embriyonik gelişimi daha iyi anlamaya yardımcı olmakla kalmayıp doğuştan gelen özürleri ve üreme sağlığına dair başka önemli sorunları çözmek için teorik bir temel sağlayacağı" da belirtildi.

Makaleye göre sistem, fetüsün kadın rahminin doğal ortamında olduğundan daha güvenli ve verimli büyümesini sağlıyor.

Söz konusu teknoloji, Ted Chiang'ın beğeni toplayan 2019 tarihli derlemesi Nefes'te (Exhalation) yer alan Dacey'nin Patentli Otomatik Dadısı adlı kısa hikayedeki mekanik dadıyı çağrıştırıyor. Chiang'ın hikayesinde sadece otomatik bir dadı tarafından yetiştirilen bir çocuk diğer insanlarla etkileşime girme yetisinden yoksun olarak büyür.

Çinli araştırmacılar embriyoların gelişimi için güvenli bir şekilde kullanılabileceğini kanıtlamış olsa da teknolojinin iki haftalık gelişimini tamamlamış insan fetüslerinde kullanılmasını önleyecek yasal engeller hâlâ mevcut.

Kaynak: Independent Türkçe