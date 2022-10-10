Çin'den ABD'nin çip krizi yaratacak hamlesine sert tepki

10 Ekim 2022 Pazartesi, 22:55

Çin Ticaret Bakanlığı'nın bir sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in, iki ülkedeki şirketlerin normal ticaretini ciddi şekilde etkileyeceği ve küresel endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit edeceği için ABD'nin Çin'e yarı iletken çipler üzerinde yeni ihracat kontrolleri uygulamasına kesinlikle karşı çıktığını söyledi.

Sözcü, dokuz Çinli kuruluşun ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ticari kısıtlama listesinden çıkarıldığının Çin tarafına bildirildiğini ve bunun iş birliği ve karşılıklı fayda ilkesine uyulduğu sürece iki ülkenin iki taraftan şirketlerin yararına çözümler bulacağını gösterdiğini kaydetti.

TİPİK TEKNOLOJİ ZORBALIĞI UYGULAMASIDIR

Sözcü, bununla birlikte ABD'nin aynı zamanda söz konusu listeye 31 Çinli kuruluşu eklediğini ve yarı iletkenler ve diğer alanlarda ihracat kontrollerini daha da yoğunlaştırdığını belirtti. "Bu, yalnızca iki ülke arasındaki iş birliği ruhunu ihlal etmekle kalmayıp aynı zamanda iki taraf arasındaki gerçek iş birliğini de göz ardı eden tipik bir teknoloji zorbalığı uygulamasıdır" ifadelerini kullanan bakanlık sözcüsü, ABD'nin attığı adımların yalnızca Çinli işletmelerin meşru hakları ve çıkarlarına değil, ABD'li ihracatçıların ticari çıkarlarına da zarar vereceğini sözlerine ekledi.

ABD tarafını bu tür yanlışları durdurmaya ve Çin dahil tüm ülkelerin işletmelerine adil davranmaya çağırdı. Sözcü, Çin'in tüm tarafları iş birliğini güçlendirmeye ve ortaklaşa güvenli, istikrarlı, verimli, açık, kapsayıcı ve karşılıklı yarar sağlayan küresel bir sanayi ve tedarik zinciri sistemi kurmaya çağırdığını söyledi.