iPhone 15 ve iPhone 16 serileri için yeni müjde

10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:00

Apple, iPhone modelleri için çok radikal adımlar atmıyor olabilir ancak her yıl teknolojiseverler tarafından merakla takip edilen cihazlar piyasaya sürüyor. iPhone 14'ün tanıtılmasının üzerinden daha çok zaman geçmemiş olmasına rağmen iPhone 15 ve 16 modelleri hakkında tahminler havalarda uçuşmaya başladı.

APPLE'IN iPHONE 15 VE 16 SERİLERİ İÇİN 5G SIZINTISI GELDİ

iPhone modellerinin tamamında güçlü markalar ile çalışılıyor ve tercih ediliyor. Şimdi ise yeni yapılan paylaşımlara göre Apple, Qualcomm'un en yeni 5G modemlerine geçiş yapacak. Bu ne anlama geliyor? Cihazların çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde 5G bağlantısı sağlayacağı.

iPhone 14 serisinde 5G özelliğinde Qualcomm Snapdragon X65 kullanılıyor.