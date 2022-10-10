iPhone 15 ve iPhone 16 serileri için yeni müjde
Apple'ın önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmesi beklenen iPhone 15 ve 16 modelleri için yolda olan bir müjde var.
Apple, iPhone modelleri için çok radikal adımlar atmıyor olabilir ancak her yıl teknolojiseverler tarafından merakla takip edilen cihazlar piyasaya sürüyor. iPhone 14'ün tanıtılmasının üzerinden daha çok zaman geçmemiş olmasına rağmen iPhone 15 ve 16 modelleri hakkında tahminler havalarda uçuşmaya başladı.
APPLE'IN iPHONE 15 VE 16 SERİLERİ İÇİN 5G SIZINTISI GELDİ
iPhone modellerinin tamamında güçlü markalar ile çalışılıyor ve tercih ediliyor. Şimdi ise yeni yapılan paylaşımlara göre Apple, Qualcomm'un en yeni 5G modemlerine geçiş yapacak. Bu ne anlama geliyor? Cihazların çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde 5G bağlantısı sağlayacağı.
iPhone 14 serisinde 5G özelliğinde Qualcomm Snapdragon X65 kullanılıyor.
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- Kiev'e roket yağdı!
- Putin her an harekete geçebilir
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- Babacan'dan 'baskın seçim' açıklaması