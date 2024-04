Çin'den OpenAI Sora'ya yeni rakip: Vidu

Çin merkezli Shengshu Technology ve Tsinghua Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirilen yeni yapay zeka aracı, tıpkı ChatGPT'nin Sora'sı gibi metinden video oluşturmayı sağlıyor.

Yapay zekanın her alana giriş yapmasıyla beraber artık metin girdilerinden gerçeğa yakın kusursuz videolar da oluşturuluyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalara Çin de dahil oldu.

Vidu olarak adlandırılan yapay zeka aracı 16 saniyelik 1080p çözünürlük videoları tek tık ile oluşturuyor.

Vidu, Pekin'de düzenlenen teknoloji etkinliği Zhongguancun Forum'da tanıtıldı.

Yapay zeka aracının kusursuz işler çıkarttığı söylenen Sora'ya oldukça benzediği aktarılıyor. Bildiğiniz gibi ChatGPT imzalı Sora daha herkesin kullanımına açılmadı. İlk deneyimler Sora'nın gerçeğe çok yakın videolar üretebildiğini söylüyor.

?? China just released SORA’s rival “Vidu”



This is China's first long duration, high consistency, and high dynamics video modelIt can create videos upto 16s with 1080P in single click.



It excels at simulating the real physical world and also showcases a vivid imagination,… pic.twitter.com/6ThjAxrQs2