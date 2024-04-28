Çin'den OpenAI Sora'ya yeni rakip: Vidu

Çin yeni metinden video oluşturabilmeye olanak sağlayan yapay zeka aracı Vidu'yu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 02:39
Çin'den OpenAI Sora'ya yeni rakip: Vidu
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Çin merkezli Shengshu Technology ve Tsinghua Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirilen yeni yapay zeka aracı, tıpkı ChatGPT'nin Sora'sı gibi metinden video oluşturmayı sağlıyor.

Yapay zekanın her alana giriş yapmasıyla beraber artık metin girdilerinden gerçeğa yakın kusursuz videolar da oluşturuluyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalara Çin de dahil oldu.

METİNDEN VİDEO ÜRETEBİLEN VIDU

Vidu olarak adlandırılan yapay zeka aracı 16 saniyelik 1080p çözünürlük videoları tek tık ile oluşturuyor.

Vidu, Pekin'de düzenlenen teknoloji etkinliği Zhongguancun Forum'da tanıtıldı. 

Yapay zeka aracının kusursuz işler çıkarttığı söylenen Sora'ya oldukça benzediği aktarılıyor. Bildiğiniz gibi ChatGPT imzalı Sora daha herkesin kullanımına açılmadı. İlk deneyimler Sora'nın gerçeğe çok yakın videolar üretebildiğini söylüyor.


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