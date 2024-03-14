OpenAI Sora ne zaman herkesin kullanımına açılacak?
OpenAI kısa bir süre önce Sora metinleri videoya dönüştürme aracını tanıtmıştı. Çok dikkat çeken ve neredeyse kusursuz videolar üreten Sora'nın yıl sonunda herkese açılacağı duyuruldu.
OpenAI'ın ChatGPT'sinin etkisi halen sürerken, Sora yapay zeka aracı tanıtıldı. Metinleri kısa videolara neredeyse kusursuz dönüştüren Sora, şu anda herkesin kullanımına sunulmadı. Şirketin yaptığı yeni açıklamaya göreyse Sora, yıl sonunda herkesin kullanımına sunulacak.
SORA EN İYİ HALİNE GETİRİLDİKTEN SONRA HERKESE SUNULACAK
Henüz deneme aşamasında bulunan Sora, gerçekçi veya animasyon videoları ile bir dakikaya kadar yüksek kaliteli videolar oluşturabiliyor olmasıyla geçen ay dikkat çekmişti.
Sora ile oluşturulan videolar OpenAI tarafından paylaşılmıştı. İlk etapta bazı sanatçıların, tasarımcıların ve yapımcıların kullanımına sunulan araç, ürettiği eserlerle dikkat çekmişti.
Yapay zeka araçlarından DALL-E'nin versiyonları gibi çeşitli eserler üreten yapay zeka modeli Sora, bilinen yapay zeka video üretim modellerinin çok daha ilerisinde bir kalite sunmayı hedefliyor.
Sora'nın eğitilmesinde kullanılan verilerin kamuya açık ve lisanslı oldukları söylendi.
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