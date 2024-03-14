OpenAI Sora ne zaman herkesin kullanımına açılacak?

OpenAI kısa bir süre önce Sora metinleri videoya dönüştürme aracını tanıtmıştı. Çok dikkat çeken ve neredeyse kusursuz videolar üreten Sora'nın yıl sonunda herkese açılacağı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:28
OpenAI Sora ne zaman herkesin kullanımına açılacak?
Abone Ol google-news

OpenAI'ın ChatGPT'sinin etkisi halen sürerken, Sora yapay zeka aracı tanıtıldı. Metinleri kısa videolara neredeyse kusursuz dönüştüren Sora, şu anda herkesin kullanımına sunulmadı. Şirketin yaptığı yeni açıklamaya göreyse Sora, yıl sonunda herkesin kullanımına sunulacak. 

SORA EN İYİ HALİNE GETİRİLDİKTEN SONRA HERKESE SUNULACAK

Henüz deneme aşamasında bulunan Sora, gerçekçi veya animasyon videoları ile bir dakikaya kadar yüksek kaliteli videolar oluşturabiliyor olmasıyla geçen ay dikkat çekmişti.

Sora ile oluşturulan videolar OpenAI tarafından paylaşılmıştı. İlk etapta bazı sanatçıların, tasarımcıların ve yapımcıların kullanımına sunulan araç, ürettiği eserlerle dikkat çekmişti.

Yapay zeka araçlarından DALL-E'nin versiyonları gibi çeşitli eserler üreten yapay zeka modeli Sora, bilinen yapay zeka video üretim modellerinin çok daha ilerisinde bir kalite sunmayı hedefliyor.

Sora'nın eğitilmesinde kullanılan verilerin kamuya açık ve lisanslı oldukları söylendi. 


OpenAI Sora haberleri Sora haberleri

İlgili Haberler

OpenAI'nin Sora'sı ile üretilen yeni videolar paylaşıldı

OpenAI'nin Sora'sı ile üretilen yeni videolar paylaşıldı
OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli Sora ile neler yapılır?

OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli Sora ile neler yapılır?
Yapay zeka uygulaması Sora'daki sahte içerik tehlikesi

Yapay zeka uygulaması Sora'daki sahte içerik tehlikesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist Inter, penaltılarda yıkıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist Inter, penaltılarda yıkıldı!
Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti

Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti
PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe kebapçıya dava açtı

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe kebapçıya dava açtı
Türk sinemasının unutulmaz yapımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının unutulmaz yapımcısı son yolculuğuna uğurlandı
Antalya’da 40 yıllık imar kördüğümü

Antalya’da 40 yıllık imar kördüğümü
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 15 Mart 2024 Cuma 5. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 15 Mart 2024 Cuma 5. gün iftar menüsü
Sosyal medyadan duyurdu: Galatasaray'a Almanya'dan transfer!

Sosyal medyadan duyurdu: Galatasaray'a Almanya'dan transfer!
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü