Çin'in 5G baz istasyonu sayısı 3 milyona yaklaştı

Çin'in 5G baz istasyonu sayısı bu yılın Mart ayı sonu itibarıyla 2,64 milyonu aştı.

Xinhua
Yayınlanma: 20.04.2023 - 14:05
Çin'in 5G baz istasyonu sayısı 3 milyona yaklaştı
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Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki 5G cep telefonu kullanıcılarının sayısının mart sonu itibarıyla 620 milyona ulaştığını ve 5G sinyallerinin ülkedeki tüm ilçeleri kapsadığını belirtti.

Bakanlık 5G teknolojilerinin Çin ekonomisinde yaygın olarak kullanıldığını da ifade etti. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong Mart ayında yaptığı açıklamada, Çin'in bu yıl yaklaşık 600.000 5G baz istasyonu kuracağını ve bu istasyonların sayısını 2023 yılı sonuna kadar 2,9 milyona çıkarmayı planladığını söylemişti.


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