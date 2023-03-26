2023'te 25.000 5G baz istasyonu kuracak
Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaleti, bu yıl bilişim ve iletişim altyapısı inşasını hızlandırmak üzere 25,000 5G baz istasyonu kuracak.
Eyaletin sanayi ve bilişim teknolojisi departmanından yapılan açıklamaya göre 2022 sonu itibariyle ulaşım, kömür madenciliği ve turizm gibi çeşitli alanlarda uygulamaya sokulan toplam 67.000 5G baz istasyonu kuruldu.
2025 YILINA KADAR BÜYÜK ŞEHİRLERİN DIŞINDA KÖYLER DE 5G İLE DONATILACAK
Son yıllarda Çin, 5G teknoloji ve ağını geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. Çin, 2025 yılına kadar çoğu köyün yanı sıra kent ve kasabaların tamamında 5G ağ kapsama alanına ulaşmayı hedefliyor.
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