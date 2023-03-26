2023'te 25.000 5G baz istasyonu kuracak

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 09:30

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 10:24

Eyaletin sanayi ve bilişim teknolojisi departmanından yapılan açıklamaya göre 2022 sonu itibariyle ulaşım, kömür madenciliği ve turizm gibi çeşitli alanlarda uygulamaya sokulan toplam 67.000 5G baz istasyonu kuruldu.

2025 YILINA KADAR BÜYÜK ŞEHİRLERİN DIŞINDA KÖYLER DE 5G İLE DONATILACAK

Son yıllarda Çin, 5G teknoloji ve ağını geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. Çin, 2025 yılına kadar çoğu köyün yanı sıra kent ve kasabaların tamamında 5G ağ kapsama alanına ulaşmayı hedefliyor.