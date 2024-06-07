Çin'in Ay’ın uzak tarafına inen aracı fotoğrafları gönderdi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:17

Güncelleme: 07.06.2024 - 12:17

Chang'e 6, Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından gerçekleştirilen robotik bir ay keşif görevi olarak biliniyor. Fırlatma, 3 Mayıs 2024'te olmuştu. İniş aracı ve Yidong Xiangji gezgini 1 Haziran 2024'te Ay'ın uzak tarafına başarıyla inmişti. Bunun ardından ilk fotoğraflar da geldi.

AY'IN UZAK TARAFINA AİT FOTOĞRAFLAR

Ay'ın uzak tarafına inen ve oradaki kısmı araştırmak için gerçekleştirilen bu görevde örnekler toplandı. 4 Haziran'da yörüngeye fırlatılan örnekler arasında görseller de yer alıyordu. Toplanan örnekler 25 Haziran tarihinde Dünya atmosferine girecek.

Daha önce keşfedilmemiş Apollo Havzası kraterine iniş yapan Chang'e 6, buradaki örnekleri topladı.

Ay'ın uzak tarafına yumuşak iniş yapan ikinci araç olan Chang'e 6'nın topladığı materyaller oldukça önemli. Çünkü Ay'a ve oluşumuna dair yeni bulgular sunabilir.