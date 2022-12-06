Çin'in derin uzay araştırma laboratuvarı yetenekleri işe alacak

CNSA'dan yapılan açıklamaya göre faaliyete geçen Çin'in derin uzay araştırma laboratuvarı, dünyanın dört bir yanından önde gelen yetenekleri işe alacak.

Xinhua
06 Aralık 2022 Salı, 00:13
Çin'in derin uzay araştırma laboratuvarı yetenekleri işe alacak
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Yurtiçi ve yurtdışından bilim insanları için temel yetenekler ve genç yetenekler için yaklaşık 100 pozisyon mevcut bulunuyor.

CNSA, Anhui eyaleti ve Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan laboratuvarın merkezi Anhui'nin merkezi Hefei'de yer alıyor, Beijing'de ise bir şubesi var. Laboratuvar, kuruluşundan bu yana derin uzay keşifleriyle ilgili büyük ulusal projelere odaklanan bilim ve teknoloji araştırmaları yürüttü.

UZAY KEŞİFLERİNİN UZUN VADELİ GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ İSTENİYOR

Laboratuvar, Ay, gezegenler, asteroitler ve güneş sisteminin sınırları ile ilgili derin uzay keşiflerinin uzun vadeli gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

CNSA Başkanı Zhang Kejian daha önce yaptığı açıklamada, küresel ve yerel işbirliği çerçevesinde yeni bir model oluşturmak, uluslararası inovasyon platformu yaratmak ve Çin'in uzay araştırmalarına ilişkin ortaklarını artırmak için çaba sarf edilmesi gerektiğini söylemişti.


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