Çin'in Shenzhou-14 astronotları Dünya'ya döndü
Shenzhou-14 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına güvenli şekildi indi.
Çin'in Shenzhou-14 astronotları planlanan tüm görevlerini tamamlamalarının ardından Dünya'ya geri döndü. Astronotların bulunduğu dönüş kapsülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Dongfeng iniş alanına güvenli bir şekilde indi.
ÇİN UZAY GÖREVİNDE HIZLA İLERLİYOR
Çin'in Shenzhou-14 astronotlarının planlanan tüm görevlerini tamamlamalarının ardından pazar günü(4 Aralık) Dünya'ya dönmesi bekleniyordu. Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), astronotların İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Dongfeng iniş alanına ineceğini açıkladıktan sonra pazar günü iniş yaptı.
İniş alanı üç astronotun dönüşü için hazırlanmıştı.
Shenzhou-14 astronotları, cuma akşamı(2 Aralık) uzay istasyonunun kontrolünü Shenzhou-15 ekibine devrederek ülkenin ilk yörünge içi ekip rotasyonunu tamamladı.
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