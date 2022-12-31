Çin'in derin uzay keşif radarı ay kraterinin fotoğrafını çekti
"China Compound Eye", yakın zamanda ay kraterinin üç boyutlu yer tabanlı radar görüntüsünün fotoğrafını çekti.
Derin uzay keşif radarı "China Compound Eye" (Çin Bileşik Göz) projesinin ilk aşaması Chongqing'de resmen devreye alındı. "China Compound Eye", Beijing Teknoloji Enstitüsü'nün Chongqing İnovasyon Merkezi tarafından inşa edildi.
KRİTİK ÖNEMDE
Beijing Teknoloji Enstitüsü'nün Chongqing İnovasyon Merkezi'nde yardımcı araştırmacı Xiang Yin:
"'China Compound Eye' projesinin ilk aşaması, temel olarak ardından gelecek tesislerin inşası için kritik önemdeki teknolojileri doğrulama amacı taşıyor. Bu ayın başlarında, gözlem sürecini tamamlayan dört radarı çalıştırdık ve ay kraterinin ilk düşük çözünürlüklü, üç boyutlu yer tabanlı radar görüntüsünü yakaladılar. Bu, teknolojinin fizibilitesinin ön onayı niteliğindeydi."
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