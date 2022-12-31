Çin'in derin uzay keşif radarı ay kraterinin fotoğrafını çekti

31 Aralık 2022 Cumartesi, 12:45

Derin uzay keşif radarı "China Compound Eye" (Çin Bileşik Göz) projesinin ilk aşaması Chongqing'de resmen devreye alındı. "China Compound Eye", Beijing Teknoloji Enstitüsü'nün Chongqing İnovasyon Merkezi tarafından inşa edildi.

KRİTİK ÖNEMDE

Beijing Teknoloji Enstitüsü'nün Chongqing İnovasyon Merkezi'nde yardımcı araştırmacı Xiang Yin:

"'China Compound Eye' projesinin ilk aşaması, temel olarak ardından gelecek tesislerin inşası için kritik önemdeki teknolojileri doğrulama amacı taşıyor. Bu ayın başlarında, gözlem sürecini tamamlayan dört radarı çalıştırdık ve ay kraterinin ilk düşük çözünürlüklü, üç boyutlu yer tabanlı radar görüntüsünü yakaladılar. Bu, teknolojinin fizibilitesinin ön onayı niteliğindeydi."