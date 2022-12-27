Human Horizons'ın uzay gemisi satışa çıktı

27 Aralık 2022 Salı, 12:54

Human Horizons'ın yeni modeli HiPhi Z, temmuz ayı başlarında sergilendi. O tarihten beri merakla beklenen otomobilin Çin'de üretim hattına girdiği öğrenildi.

Uzay gemisini andıran tasarıma sahip Human Horizons'ın HiPhi Z modelinde, 120 kWh'lik bir batarya bulunuyor.

Otomobilde, 300 hp arkadan itişli ve 600 hp 4 çeker olmak üzere 2 farklı motor seçeneği sunuluyor.

3.8 saniyede 0'dan 100 kilometre/saat hıza erişebilen aracın menzili de 705 kilometre olarak açıklandı.

HiPhi Z, Çin'de 87.400 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.