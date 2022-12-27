Human Horizons'ın uzay gemisi satışa çıktı
Uzay gemisini andıran tasarıma sahip Human Horizons'ın HiPhi Z modeli, Çin'de üretim hattına girdi.
Human Horizons'ın yeni modeli HiPhi Z, temmuz ayı başlarında sergilendi. O tarihten beri merakla beklenen otomobilin Çin'de üretim hattına girdiği öğrenildi.
Uzay gemisini andıran tasarıma sahip Human Horizons'ın HiPhi Z modelinde, 120 kWh'lik bir batarya bulunuyor.
Otomobilde, 300 hp arkadan itişli ve 600 hp 4 çeker olmak üzere 2 farklı motor seçeneği sunuluyor.
3.8 saniyede 0'dan 100 kilometre/saat hıza erişebilen aracın menzili de 705 kilometre olarak açıklandı.
HiPhi Z, Çin'de 87.400 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Baba Garipoğlu'nu gözaltına alan polis konuştu
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Hull City'nin Kolombiyalı yıldızı 1 puanı kurtardı!
- 19 yaşındaki İclal'in öldürüldüğü ortaya çıktı
- Erdoğan'ın müjdesi yine 'gaz' çıktı
- İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı görevden ayrılmış
- Cinsel ilişki sırasında 'intikam' saldırısı
- MR taramasında cinsel ilişkinin etkileri gözlemlendi
- Bakanlık şirketleri açıkladı
- Son görüntüleri ortaya çıktı!