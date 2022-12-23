Çinli ticari uzay şirketi, istiflenebilir uydu fırlatacak

23 Aralık 2022 Cuma, 22:45

GalaxySpace, tasarım sayesinde onlarca uydunun, tablet bilgisayar gibi birbiri üzerine istiflenmesine ve tek bir roketle aynı anda uzaya gönderilmesine imkan verdiğini söyledi. Bu tasarım, roketin kullanım verimliliğini büyük oranda artırabiliyor ve uydu kümesi inşa sürecini kısaltabiliyor.

TASARRUF SAĞLIYOR

Uydu interneti, uydu iletişim teknolojisiyle yaygın genişbant bağlantı sağlayacak. Bu sistemde uzaydaki uydular, karasal ağ bağlantısı için yerdeki baz istasyonunun oynadığı rolü oynuyor. Bu bağlamda her bir uydu, uzayda bir mobil baz istasyonu olarak işlev görüyor.

Sistem, tüm dünyadaki kullanıcılara yüksek bant genişliğinde, esnek ve uygun internet erişim hizmeti sunabiliyor. Şirket, Xinhua'ya verdiği demeçte, her bir istiflenebilir uydunun, esnek bir güneş kanadına sahip olduğunu, küçük boyutu, hafifliği ve modüler yapısı sayesinde bu kanadın, kütleden ve fırlatma maliyetlerinden tasarruf sağladığını belirtti.

Nisan 2018'de faaliyete başlayan Beijing merkezli uydu üreticisi, Dünya'nın alçak irtifa yörüngesinde genişbant uydu kümesi oluşturmayı ve küresel 5G iletişim ağı kurmayı amaçlıyor. 5 Mart 2022'de GalaxySpace, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden altı adet genişbant internet uydusu fırlatarak internet kümesinin ağ teknolojisini ve hizmet kabiliyetini doğruladı.

Uydu projesinin başkomutanı Chang Ming, geliştirme sürecinin iyi gitmesi durumunda şirketin istiflenebilir uydularının, önümüzdeki yılın başlarında fırlatılmasının beklendiğini söyledi.