2022'ye bakış: Çin'in insanlı uzay programı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 07:10

Rakamlara göre 2022'de toplam dokuz Çinli astronot, ülkenin Tiangong Uzay İstasyonu'nda kaldı. 2022'de ayrıca, uzay istasyonunu inşa etmek için üç araç dışı faaliyet gerçekleştirildi.

Bu yıl Çin'in uzay araştırmalarında birçok ilkin başarıldığının da altı çizildi.

Shenzhou-13 astronotları, 183 gün boyunca uzay istasyonu kompleksinde yaşayıp çalıştıktan sonra Nisan ayında Dünya'ya döndü. Böylece Çinli astronotlar, tek bir görevde o dönem için uzayda en uzun süre kalarak bir ilke imza attı.

Çin'in insanlı uzay programının astronot sisteminin baş tasarımcısı Huang Weifen: "Shenzhou-13 görevi, Çin'in uzay istasyonunun temel teknolojilerinin teyit edilmesinin tamamladığını gösterdi. Görevin değerlendirilmesinden sonra, uzay istasyonunun yörünge inşaatına geçilecek."

DÜNYA REKORU DA KIRMIŞTI

Çin'in uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülü olan Wentian, Temmuz ayında Tianhe çekirdek modülünün kombinasyonuyla başarılı şekilde kenetlendi. Böylece Çin'in 20 tonluk iki uzay aracı ilk kez yörüngede buluşma ve kenetlenme gerçekleştirmiş oldu.

Kargo uzay aracı Tianzhou-5 ise Kasım ayında Tiangong uzay istasyonuyla 2 saat içinde hızlı bir otomatik buluşma ve kenetlenme gerçekleştirerek dünya rekoru kırdı.

Shenzhou-15 astronotları da Kasım sonu ve Aralık başında, Shenzhou-14 mürettebatıyla Çin'in uzay tarihinde ilk kez olmak üzere yörüngede rotasyon gerçekleştirdi ve böylece, sonrasında yapılacak normal rotasyon modelinin fizibilitesi teyit edilmiş oldu.

Çinli astronotlar uzayda kaldıkları süre boyunca, uzay bilimi ve dış uzay keşiflerini yaygınlaştırdı.

Çinli astronotlar mart ve ekim aylarında, uzay istasyonundan gençleri insanlı uzay uçuşu ve keşiflere olan ilgilerini geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlayan "Tiangong Sınıfı" serisinin iki dersini verdi.

2022'de Çinli astronotlar ayrıca, Çin, ABD, Afrika ve ASEAN ülkelerinden öğrencilerle göreve ilişkin deneyimlerini paylaşmak ve soruları yanıtlamak amacıyla görüştü.

Çin'in insanlı uzay programı 1992 yılında üç aşamalı bir stratejiyle başladı.

Shenzhou-15 görevi, uzay istasyonu inşaatının son aşamasını tamamlayarak istasyonun uygulama ve geliştirilmesinin ilk aşamasını başlatacak.