Çin'in doğusunda ender görülen dinozor ayak izleri bulundu
Çin'in doğusunda yer alan bölgede, hem pozitif hem de negatif fosil tabakalarıyla 15 metrekarelik iyi korunmuş dinozor ayak izleri ortaya çıkarıldı.
Ulusal paleontoloji ve fosiller uzman komitesinden uzmanlar, bu kadar geniş bir alanda iyi korunmuş dinozor izlerinin keşfedilmesinin dünya çapında nadir olduğunu bildirdi.
Fosiller, saropod ve teropot dinozor ayak izlerini ve o zamanlardaki gölsel fasiyeslerinin çökelme ortamını açıkça temsil eden net bir simetrik dalgalı yapı içeriyor.
30'DAN FAZLA AYAK İZİ TESPİT EDİLDİ
İzlerde, altı dinozor türüne ait 30'dan fazla ayak izi tespit edildi. Araştırmacılar, bu fosillerin hem miktar hem de netlik açısından oldukça nadir olduğunu, bunun da onları geç Kretase dinozorlarının yaşam alışkanlıkları ve yaşam ortamlarının incelenmesi açısından son derece önemli kıldığını kaydetti.
Komiteden Wang Xiaolin, şu anda yurt içinde ve yurt dışında bulunan dinozor ayak izi fosillerinin çoğunun Jura ve erken Kretase dönemlerine ait olduğunu, Shanghang'da bulunanların ise geç Kretase dönemine ait olduğunu belirterek, bunların dinozorların neslinin tükenmesinden önceki son aşamanın aktif kalıntılarını temsil ettiğini söyledi.
2020 yılının Kasım ayından bu yana Shanghang, dinozorların bölgede uzun süredir yaşadıklarını kanıtlayan çeşitli dinozor fosillerini ortaya çıkardı.
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